2025年9月、静岡県伊豆市内のドラッグストアで、実際に食料品を購入していないのに「お米に虫が湧いていた」などとうそを言い、現金1万円をだまし取った疑いで、57歳の男が11月6日に逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、静岡市葵区両替町の無職の男（57）です。警察によりますと、男は9月20日、伊豆市内のドラッグストアで、実際は食料品を購入していないにもかかわらず、「お米に虫が湧いていた」「よく見たら袋に穴が