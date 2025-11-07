佐伯マリンレモン佐伯市特産の「マリンレモン」で作ったジャムを自家製白あんに練り込み、小麦粉の生地で包んだまんじゅう。もっちりとした食感とともに、爽やかな酸味と香り、優しい甘さが口いっぱいに広がる。口いっぱいに広がる優しい甘さ手がけているのは、同市の和洋菓子店「月うさぎ」を経営する古川製菓。マリンレモンは、温暖な気候の同市沿岸地域で海風を受けて育つレモンのブランド名で、地元食材を知ってもらおうと