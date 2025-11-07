女子個人予選で演技する森ひかる＝パンプロナ（共同）【パンプロナ（スペイン）共同】トランポリンの世界選手権第2日は6日、スペインのパンプロナで個人予選が行われ、女子で2大会ぶり3度目の優勝を目指す森ひかる（GATE）が57.420点で4位だった。桜井愛菜（金沢学院大ク）は10位、三沢優華（ミキハウス）は11位で8日の準決勝に進んだ。男子で松本悠生（金沢学院大ク）は63.770点の5位。岸大貴（ポピンズ）は11位、宮野隼人（