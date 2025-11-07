巨人から育成ドラフト５位指名されたオイシックス・知念大成外野手が７日、巨人の秋季キャンプに参加した。第３クール初日、午前９時前からオイシックスのユニホーム姿でジャイアンツタウンスタジアムに姿を現し、チーム本隊に合流。泉口らと笑顔で会話するシーンもあり、その後はアップからさっそく汗を流した。高校・大学を除く独立リーグなどの選手は規定上、この時期から参加可能となっている。知念は左投げ左打ちの外野手