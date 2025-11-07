７日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比３５９円安の５万０５２４円と反落で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは３９８ドル安と反落。ナスダック指数も下落した。米雇用情勢への警戒感が台頭し売りが優勢だった。米国株が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げて始まった。また、為替は１ドル＝１５２円９０銭前後と前日夕方に比べ円高で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ