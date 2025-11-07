ドル円理論価格1ドル＝153.47円（前日比+0.47円） 割高ゾーン：154.26より上 現値：153.00 割安ゾーン：152.68より下 過去5営業日の理論価格 2025/11/06153.00 2025/11/05153.99 2025/11/04154.66 2025/11/03154.69 2025/10/31154.16 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動