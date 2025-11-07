6日朝、由利本荘市西目町の市道でクマ1頭が目撃されました。付近には福祉施設や学校、工場、駅などがあるエリアです。警察が住民に注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと6日午前9時50分ごろ、由利本荘市西目町沼田字新道下の市道にクマ1頭がいるのを、由利本荘市の60代の男性が目撃しました。クマの体長は約80センチだったということです。男性は自宅の前で目撃しました。付近には住宅地のほか、高齢者福祉施