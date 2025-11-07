UEFAヨーロッパリーグ(EL)は6日、リーグフェーズの折り返しとなる第4節を開催した。リーグフェーズは上位8チームがベスト16へストレートイン。9位から24位は16強入りを争うプレーオフに進む。FW上田綺世とDF渡辺剛がフル出場したフェイエノールトはシュツットガルトに0-2で敗れ、今大会3敗目。29位と苦しんでいる。FW伊東純也の欠場が続くゲンクはブラガとの打ち合いを4-3で制して13位に浮上した。FW北野颯太が先発出場した