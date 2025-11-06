世界最大級のヘアデザインコンテスト「ウエラ トレンドビジョン アワード 2025 ザ ファイナル（WELLA TRENDVISION award 2025THE FINAL）」が11月4日に東京・渋谷ヒカリエホールで開催された。同コンテストは、新しいトレンドを創る「クリエイティブ アワード（CREATIVE AWARD）」と、リアルトレンドを魅せる「リアル スタイル アワード（REAL STYLE AWARD）」の2部門で構成。クリエイティブ アワードではエリア予選を勝ち抜いて