メガハウスは、『ドラゴンボールZ』より「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク」(27,280円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月7日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク」(27,280円)作中や扉絵などの印象的なシーンを再現した完成品フィギュア