バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム』より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06D ザク・デザートタイプ ver. A.N.I.M.E. 〜MS MUSEUM〜」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月7日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年4月発送予定。2026年4月発送予定「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06D ザク・デザートタイプ ver. A.N.I.M.E. 〜MS MUSEUM〜」(11,000円)「ROBOT魂 v