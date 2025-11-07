三井不動産は11月1日、東京・日本橋で「(仮称)日本橋本町一丁目5番街区計画」の建設に着工した。外観完成予想パース江戸桜通り沿いに位置する同プロジェクトは、同社として2棟目となるハイブリッド木造賃貸オフィスビルで、2028年2月の竣工を予定している。エントランスホール完成予想パース三井不動産が掲げる環境との共生宣言「&EARTH for Nature」に基づく取り組みの一環として実現するもので、同社グループの保有林を