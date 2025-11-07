ホワイトハウスの大統領執務室で発言するトランプ氏＝6日/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は6日、政府閉鎖の打開に向けた合意が得られない場合、連邦航空局（FAA）が早ければ7日から主要空港での運航を削減すると述べた。航空関係者によると、まず4％減便し、日を追うごとに減便の割合を増やしていく案が検討されているという。ユナイテッド航空は7日に200便の運航を取りやめるとCNNに明らかにした。これは予定