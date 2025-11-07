ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）が、日本をはじめ、2年連続でアジア・スタジアムツアーを実施する。11月27、29、30日にはバンテリンドーム（名古屋）、12月4、6、7日には京セラドーム大阪、同11、12日は東京ドーム、同20、21日はみずほPayPayドーム（福岡）で開催する。特に29日のバンテリンドームで開かれる公演は、世界50以上の国や地域、900以上の映画館でライブビューイングで中継される。また来年3月7日には、K