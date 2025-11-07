不動産情報サイト事業者連絡協議会（以下、RSC）が不動産情報サイト利用者にアンケートを行ったところ、不動産探しの工程において、オンラインの利用意向が増加していることが分かった。売買と賃貸では少し違いもあるが、いずれも利用したいと考える人が増えている。どんな探し方になるのだろうか？【今週の住活トピック】2024年版「不動産情報サイト利用者意識アンケート」調査結果を公表／不動産情報サイト事業者連絡協議会（RSC