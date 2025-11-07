球団が発表米大リーグ・ドジャースは6日（日本時間7日）、ジャスティン・ディーン外野手を40人枠から外すアウトライトとしたと発表した。球団公式Xは「ドジャースはライアン・ウォード外野手とロビンソン・オルティス投手を40人枠に追加。ジャスティン・ディーンとマイケル・グローブをアウトライトし、トニー・ゴンソリンをDFAした」と投稿した。ディーンは10月31日（日本時間11月1日）に行われたワールドシリーズ（WS）第6