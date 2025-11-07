◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）ＧＰシリーズ第４戦のＮＨＫ杯が開幕。午前に公式練習が行われ、ペアの長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が最終調整した。本番衣装で練習に臨んだ「ゆなすみ」はショートプログラムの曲をかけ、サイドバイサイドの３回転ループ、スロージャンプなどを着氷。順調な滑りを見せた。今大会に向け、長岡は６日の練習