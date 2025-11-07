テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は７日、メジャーリーグの受賞ウイークがスタートすることを特集した。その中で今月１４日にＭＶＰが発表されることを紹介。ドジャースの大谷翔平投手が受賞すれば３年連続４度目の歴代２位の記録となる。司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは大谷について「二刀流やり続けたら大谷さん以外、ＭＶＰいないんじゃないか」とコメントした。コメンテーターを