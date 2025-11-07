蔚山（ウルサン）火力発電所の倒壊事故によって生き埋めになっていた作業員のうち1人が、救助作業中に死亡した。蔚山消防本部は7日午前、「救助対象者を救出する過程で心停止となり、医師の判断で死亡が確認された」と明らかにした。死亡した作業員は、前日に倒壊事故が発生してからおよそ1時間後、構造物と地面の隙間に挟まれた状態で発見され、消防当局が救助作業を行っていた作業員の1人であることが分かった。韓国東西発電の蔚