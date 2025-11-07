【1975 〜そのときニューミュージックが生まれた】#123パニック映画ブームの陰でエロチック需要を掘り起こした1975年の自動車業界◇◇◇今回は特別編「1975年の自動車業界」。音楽について、つらつら書いてきた連載だが、書いていくうちに、音楽やカルチャーより、実は自動車業界の方が、時代を鋭敏に反応していたのではないかと思い始めたのだ。有名な「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の歴史は80年からとなる