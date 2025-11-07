【2025秋ドラマ 注目美女の魅力と素顔】#2山下美月が永瀬廉に急接近？ 推し活に励んだ"元ジャニヲタ"〜白石麻衣＆菊池風磨パターンも〜山下美月（「新東京水上警察」／フジテレビ系）◇◇◇佐藤隆太主演の秋ドラマ「新東京水上警察」（フジテレビ系・毎週火曜午後9時）でヒロインの海技職員（船舶免許を持ち警備艇を操縦する警察の専門職）・有馬礼子を演じるのは、元乃木坂46の山下美月。今回のドラマの撮影の