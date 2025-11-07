2009年の「AKB48 第六回研究生（9期生）オーディション」への合格をきっかけに芸能界入りした横山由依さん（32歳）。2015年12月8日から2019年3月31日まで2代目AKB48グループ総監督を務め、2021年のグループ卒業以降は、俳優としての活動を軸に活躍しています。11月7日（金）からは明治座を皮切りに上演される、黒澤明監督と三船敏郎さんが初めてタッグを組んだ名作映画の舞台版『醉いどれ天使』に立ちます。そんな横山さんに、