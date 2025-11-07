秋元康プロデュースのガールズグループ・Rain Treeが10月29日に、東京・アーバンドックららぽーと豊洲で3rdデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」のリリースイベントを開催した。ミントグリーンのワンピース衣装に身を包んだ選抜メンバー綾瀬ことり、市原紬希、遠藤莉乃、鈴野みお、永瀬真梨、新野楓果、橋本真希の7名がステージに登場。爽やかで伸びのある歌声を秋の夜空に響かせた。YouTubeチャンネルで公開