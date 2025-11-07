エアバスとキャセイグループは、持続可能な航空燃料（SAF）の生産加速に向けた最大7,000万米ドルを共同投資する。両社は2030年以降の供給拡大を見据え、生産プロジェクトの特定、評価、投資を進める。選定基準は商業性、技術成熟度、長期引取り契約の見込みとする。原料供給から顧客までのバリューチェーンで連携し、アジア全域で需給の両面を支える政策づくりも共同で提唱する。地域の原料供給力や生産能力、航空需要を踏まえ、普