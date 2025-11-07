シャオミ・ジャパン（小米技術日本）は、日本国内で5店舗目となる常設店「Xiaomi Store カメイドクロック店」を12月13日にオープンする。東京都内への出店、およびイオン系列の商業施設以外への出店は今回が初めて。 新店舗となる「Xiaomi Store カメイドクロック店」は、東京都江東区亀戸の商業施設「カメイドクロック」内に開設される。製品体験の場として位置づけられ、200製品以上が展示・販売される予定。