閣議に臨む高市首相＝7日午前、首相官邸高市早苗首相は7日午前3時過ぎに公邸入りし、午前9時開始の就任後初となる衆院予算委員会に備えて、秘書官と3時間余り打ち合わせをした。歴代首相も予算委当日の早朝に答弁の確認をするケースが多かったが、午前3時開始は異例。首相は自民党総裁に就いた際に「ワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」と発言し、物議を醸した。首