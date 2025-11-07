部屋の整理整頓やこまめな家事を心がけていても、たびたび大事なものを紛失してしまう。なぜなのか。就労移行支援事業所を運営している柏本知成氏は「片付けや家事が苦手な場合、その要因は“脳の特性”かもしれない」という――。※本稿は、柏本知成『ポストが怖くて開けられない！発達障害の人のための「先延ばし」解決ブック』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。※登場する人物の名前はすべて仮名です。個人情報