きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時、700円以上下落しました。前日に公表された統計でアメリカの雇用情勢の減速が意識され、ニューヨーク市場ではハイテク関連の株を中心に値下がりしました。けさの東京市場でも半導体関連の株の下落が目立ち、相場を押し下げています。