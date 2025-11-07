テレビ東京の相内優香アナウンサー（39）が7日、インスタグラムを更新。第1子女児を出産したと発表した。新生児の指の写真をアップした上で「ご報告です。私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」と伝えた。相内アナは08年入社。「ワールドビジネスサテライト」などを担当