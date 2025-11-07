一見シンプルでありながら、ディテールにこだわりや個性が宿るデザインや、話題の別注アイテムが続々とラインナップ。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！どこかレディなムードが漂うシックなブルーグレーのコート\69,300（アモーメントcs@amomento.jp）ウールを混紡した暖かな一枚は、立体感のある首元のシャーリングディテールが特徴的。下にいくほど広がるフレアシルエットはゆったりとした着心地で、余裕を