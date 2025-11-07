誕生日を知っている程度には親しい男性がいたら、今後の良好な関係のためにもお祝いLINEを送ってあげたいもの。ではどのような工夫を凝らすと喜ばれるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「誕生日に女性からもらうとうれしいLINE」をご紹介します。【１】別の用件でやりとりした最後に「ところで、お誕生日おめでとう」「さりげない感じで言ってくると、『本当はそっちがメインだ