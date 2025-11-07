主人公・ようこは、1児の母で専業主婦。夫・しょうたは、家事・育児をまったくしない人です。ようこは「自分さえガマンすれば…」と考えますが、次第にストレスばかりが溜まります。そしてついに、「離婚」の二文字が頭をよぎります。夫と家事育児について話し合い、とことん向き合おうとしますが、夫は不機嫌になるばかり。妻は、諦め始めますが…。著者・人間まおさんが、とある夫婦の実話を元にして描いた漫画作品『私は夫との