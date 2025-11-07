主人公・ようこは、1児の母で専業主婦。夫・しょうたは、家事・育児をまったくしない人です。ようこは「自分さえガマンすれば…」と考えますが、次第にストレスばかりが溜まります。そしてついに、「離婚」の二文字が頭をよぎります。夫と家事育児について話し合い、とことん向き合おうとしますが、夫は不機嫌になるばかり。妻は、諦め始めますが…。著者・人間まおさんが、とある夫婦の実話を元にして描いた漫画作品『私は夫との
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
- 2. ベランダで9歳娘死亡 母が号泣
- 3. 「クマらしき個体」驚きの正体
- 4. 父が事故 相手は笑いながら撮影?
- 5. 女性がはしかに 韓帰国後に発熱
- 6. VTuber・戌神ころね 活動休止へ
- 7. 「36歳で完済」川谷絵音が報告
- 8. 「子グマ殺すな」協会が緊急要請
- 9. 仏で再婚して4人目出産 杏が否定
- 10. 下戸役13年の松重豊に「おわび」
- 1. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
- 2. ベランダで9歳娘死亡 母が号泣
- 3. 「クマらしき個体」驚きの正体
- 4. 父が事故 相手は笑いながら撮影?
- 5. 女性がはしかに 韓帰国後に発熱
- 6. 少女を人身取引? 売上全額は男へ
- 7. 福岡市南区で自転車に乗る男が女性を待ち伏せし「ペダルにズボンが引っかかった」「助けてほしい」と声かけ
- 8. 「ざまあみろ」26年間耐えた遺族
- 9. コンクリ殺人の写真を使用 物議
- 10. 実態 違法マッサージ店の客層は
- 1. 高市早苗首相をおちょくり非難か
- 2. 田久保氏「192」が奇妙な一致
- 3. 共産党への告発 デマ指摘が続出
- 4. 地方移住 想定外の洗礼に困惑
- 5. ひたすらDM ライバー事務所の闇
- 6. 進次郎氏が原潜の必要性に言及
- 7. 高市首相 異例の午前3時出勤
- 8. 裏金議員は「内閣に入れない」
- 9. 処遇改善 自衛官の給与アップへ
- 10. 河野氏に「アルファードじゃん」
- 1. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
- 2. SHEIN ポルノ抵触の人形販売か
- 3. 中国 3日間の海上航行禁止に
- 4. 日本の最低賃金 世界と何円差か
- 5. 仏政府 SHEINの通販サイト停止へ
- 6. 中国 13頭がそろって綿陽基地に
- 7. 米テスラ マスク氏の報酬案承認
- 8. 世界初の深海・遠洋型養殖工船
- 9. 韓の発電所施設が倒壊 7人下敷き
- 10. 中国「三峡ダム」5年間で5周年
- 1. 日産自動車 横浜本社ビル売却へ
- 2. 日産 純損益2219億円の赤字に
- 3. 入居率93% 茶山台団地の復活劇
- 4. 「自分はいらない人間」本音語る
- 5. ブラックフライデー お得情報は
- 6. 「定年=引退」は古い? 転職事情
- 7. 日産 大幅赤字で「三重苦」か
- 8. 共働き夫婦の老齢年金 年金額は?
- 9. 玉の輿婚も…生活破綻したワケ
- 10. NY株式 ネガティブな雰囲気再燃
- 1. ヤマトが午前発送で当日届く「宅急便当日配送サービス」、同一都道府県内運賃も新設
- 2. 「Yahoo!マップ」便利な機能紹介
- 3. 楽天モバイル 値上げしない宣言
- 4. スマートグラスの「絶対問題」
- 5. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
- 6. SBの新インフラ構想 実現へ導く
- 7. SBは「評価基準がおかしい」
- 8. キヤノン 大口径標準レンズ発表
- 9. 未来すぎるスマホ 18%オフも
- 10. 日本の杖では耐えられない耐荷重130kg。医者が開発したハイテク杖「パワーステッキ2G」
- 11. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 12. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
- 13. 小さくてもタフ 簡単な焼き網
- 14. 「AIがもたらす新たなチャンス」
- 15. 新色追加＆高さを改良！自分にピッタリの高さで作業ができるローデスク
- 16. 温暖化で強風が洋上風力タービンの限界超え？ 風使いになるためにはアプデが必要
- 17. 『ブラックフォン ２』“死んだ殺人鬼”役イーサン・ホーク、脚本を待たず再演快諾 「間違いなく素晴らしい作品になる」［ホラー通信］
- 18. 世界限定1680本 希少ウイスキー
- 19. エディオン、魅力的な家電を購入したけど気に入らなかったら「全額返金保証」
- 20. テスコム、スピード乾燥しながらヘアカラーの退色を抑える「マイナスイオン ヘアドライヤー」
- 1. 大谷ライバルに「不運」と同情が
- 2. 大谷翔平に新たな勲章 米で発表
- 3. 大谷シルバースラッガー賞を受賞
- 4. 前田健太 日本球界復帰を明言
- 5. 今永昇太 NY金満球団へ移籍も?
- 6. ド軍に「4人目の日本人」獲得も
- 7. 大谷翔平、3年連続シルバースラッガー賞受賞 シュワーバー下す…日本人単独最多4度目
- 8. 由伸と熱愛報道の美女 恋人遍歴
- 9. 日本ハム・石井がFA権行使へ
- 10. ド軍は「金で優勝を買っている」
- 1. VTuber・戌神ころね 活動休止へ
- 2. 「36歳で完済」川谷絵音が報告
- 3. 仏で再婚して4人目出産 杏が否定
- 4. 「お風呂洗っといた」動画が再燃
- 5. 死体37体発見 韓YouTuberを捜査
- 6. 小林麻耶が志らくと応酬 夫参戦
- 7. 芦田愛菜「ポンコツなんです」
- 8. 歴代首相4人の疑惑ポーズ 話題に
- 9. Cocomi「やっぱり男バレ狙い」
- 10. 「石川じゃなかった」と驚きの声
- 1. 妻が女風へ? 下着が赤くなった日
- 2. 病で目が見えない 公表した訳
- 3. ミスド「メタモン」ドーナツ登場
- 4. 節約男性 アプリ婚活で大失敗
- 5. 現役郵便局員が遭遇した「神友」
- 6. さつまいもとれんこんの甘辛炒め
- 7. 職場の人間関係 心病まないコツ
- 8. 義母との同居は「絶対無理やわ」
- 9. 顔のたるみに関係「骨委縮」とは
- 10. 新宿高野のXmasケーキ 厳選