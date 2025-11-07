◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯第1日（2025年11月7日大阪・東和薬品ラクタブドーム）ペアの公式練習が行われ、日本の“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が調整した。本番用の衣装に身を包み、冒頭からスロージャンプなどを確認。曲かけではサイドバイサイドやスロージャンプで息の合った動きを見せた。9月のミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（北京）で3位となり、日本に五輪出場の