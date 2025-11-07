大リーグは６日、フリーエージェント（ＦＡ）選手に今季の所属球団が規定額で１年契約を求める「クオリファイング・オファー（ＱＯ）」の提示期限を迎えた。大リーグ選手会は提示を受けた１３選手を発表。カブスがカイル・タッカー外野手、今永昇太投手に、フィリーズはカイル・シュワバー外野手に提示した。今季のＱＯの規定額は２２０２万５０００ドル（約３３億７０００万円）。選手は１８日午後３時（米中部時間）までに諾