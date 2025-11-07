北海道で水揚げされたホタテ＝2021年鈴木憲和農相は7日の記者会見で、東京電力福島第1原発処理水海洋放出に伴う中国の日本産水産物の輸入停止を巡り、北海道産冷凍ホタテ約6トンが中国へ向けて出荷されたと明らかにした。2023年8月の輸入全面停止以降、対中輸出の再開が確認されるのは初めて。関係者によると、10日には青森県からの塩蔵ナマコの輸出も予定されている。中国は今年6月、宮城や福島など10都県を除く日本産水産物