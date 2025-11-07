気象庁によると、7日午前1時23分ごろ、宮崎県美郷町で震度3の地震があった。震源地は日向灘で地震の規模はマグニチュード（M）4.6。震源の深さ20km。地震による津波の心配はない。同4時26分ごろにも同町で震度3の地震が発生した。震源地は同じく日向灘で地震の規模はM4.4。震源の深さ20km。地震による津波の心配はない。