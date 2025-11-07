＜JLPGA最終プロテスト 3日目◇6日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)◇6464ヤード・パー72＞今年の日本女子アマ覇者・中澤瑠来（るな）は、3日目を終えてトータル1アンダー。合格ラインの20位タイに1打差の22位タイで最終日を迎える。5度目のプロテスト挑戦で大きな重圧を感じてもいるが、「あきらめちゃダメ」の精神で戦っている。【写真】プロテスト合格直後…19歳の渋野日向子さんが初々しい初日「70」の7位タイで滑り出すと