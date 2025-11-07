テレビ東京の相内優香アナウンサー（39）が7日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる女児出産を報告した。【写真】小さな手のショットを添え出産を報告した相内優香アナ相内アナは「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。「高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」とつづった。続けて「担