７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の午前の終値は、前日終値比１１００円１９銭安の４万９７８３円４９銭だった。取引時間中として２日ぶりに５万円を割り込んだ。前日の米株式市場で、雇用情勢の悪化を示す民間指標が発表され、主要な株価指数がそろって下落した。この流れを受けた東京市場でも、日経平均への寄与度が大きいソフトバンクグループ、半導体検査装置のアドバンテスト、東京エレクトロンなどが売ら