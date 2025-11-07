全国的にクマの目撃情報や人身被害が増える中、山梨県で6日、ドローンを使ったクマの生息調査が行われました。【映像】ドローンを使った生息調査の様子山梨県市川三郷町では今月4日に町内を流れる笛吹川の河川敷を歩くクマの目撃情報があり、住民からは不安の声が寄せられていました。そこで、町は6日、ドローンを使った河川敷のクマの生息調査を実施しました。調査には赤外線カメラを搭載したドローンが使用されました。