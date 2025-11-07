6日、ブラジル・ベレンで始まったCOP30の首脳級会合（共同）【ベレン共同】地球温暖化対策を議論する国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）の首脳級会合が6日、ブラジル北部にあるアマゾン地域の都市ベレンで始まった。議長国ブラジルが温室効果ガスを吸収する熱帯林の保全を訴え、そのための基金創設を発表。250億ドル（約3兆8千億円）規模の資金確保を目指す。一方、各国の演説では対策の枠組み「パリ協定」離脱を