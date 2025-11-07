アメリカ大リーグ機構は、日本時間7日、各ポジションで優れた打撃選手を表彰する「シルバースラッガー賞」を発表し、ドジャースの大谷翔平選手（31）はナ・リーグのDH（指名打者）部門で受賞した。大谷選手の受賞はエンゼルス時代を含む2021年、2023年、2024年に次いで3年連続、4度目。日本人としてはイチロー（マリナーズ）を抜いて単独で最多になった。今季はドジャースに移籍した後初めて、投打二刀流として活躍。打者に専念し