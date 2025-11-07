NHK朝の情報番組「あさイチ」（午前8時15分）で7日、「プレミアムトーク」に俳優眞栄田郷敦（25）が生出演した。眞栄田は朝ドラ前作「あんぱん」では天才漫画家・手嶌治虫役を好演した。映画「港のひかり」では舘ひろしと共演している。「おはようございます。眞栄田郷敦です」とあいさつ。博多大吉は「爽やかで」と話した。「プレミアムトーク」は3年半ぶりの出演となった。「あんぱん」で印象に残っているシーンとして手嶌が嵩（