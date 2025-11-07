フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『このあと、滅茶苦茶〇〇〇した』を、7日から独占配信。若林時英、篠崎彩奈、中尾暢樹らが出演している。『このあと、滅茶苦茶〇〇〇した』今作は、終電もなくなった、ある日の深夜が舞台。24歳童貞の会社員・春海空翔(若林)が、恋心を寄せる結衣(篠崎)の部屋に招かれる。疑心暗鬼になりながらも脳内イメージで崇拝する恋愛相談系ライバー・HALU(中尾)から指南を受け