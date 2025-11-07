歌手でタレント・あのが4日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。久しぶりに電車に乗ったことを打ち明けた。あの○あの「僕は電車で座らない」その理由とは仕事の合間に、高円寺の古着屋でショッピングを楽しんだというあのは、「次の現場までがちょっと遠くて。タクシーだと40分ぐらいかかるのかな? すげー遠いなと思って、電車で行こうかなって」と回顧。電車に乗