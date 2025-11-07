メ～テレ（名古屋テレビ） 営利目的で大麻を所持したとして、愛知県刈谷市の無職の男が逮捕されました。 麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、愛知県刈谷市の無職、石井理雄容疑者（23）です。 警察によりますと、石井容疑者は10月19日、刈谷市内の路上で営利目的で大麻を約0.9g所持した疑いが持たれています。 石井容疑者は「今は話しません」と認否を留保しているということです。 石井容疑者は、交通事故を