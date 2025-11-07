JR九州と警察によりますと、姶良市加治木町の日豊本線加治木駅と錦江駅の間の「柳田踏切」できょう7日午前7時50分ごろ、女性が列車にはねられる事故がありました。 女性は病院に搬送されましたが、搬送時は意識があったということです。 列車は鹿児島中央駅発国分駅着の4両編成の上り普通列車で、およそ400人が乗っていました。 乗客・乗員にけがはないということです。 事故を目撃した人は「女性が遮断機が降りたところに入