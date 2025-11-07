テレビ東京の相内優香アナウンサー（３９）が７日、インスタグラムを更新し、第１子女児の出産を報告した。「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」と明かした。「担当番組のＷＢＳでは４月から日中の仕事にシフトするなど妊娠にともない最大限の配慮をしてもら