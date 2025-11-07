【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は6日、打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞を発表し、ドジャースの大谷翔平がナ・リーグの指名打者（DH）部門で選出された。3年連続4度目の受賞で、日本勢では単独最多の受賞回数となった。