メタのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は6日、米IT大手メタが、詐欺の広告から巨額の収益を得ていた疑いがあると報じた。メタは2024年末、同年の売上高の1割に相当する約160億ドル（約2兆4500億円）を得ると推計していたという。人員削減や生成人工知能（AI）開発など成長分野への投資を優先した結果、広告の安全対策が後手に回った可能性があるとしている。ロイターはメタの内部文書に基づき報道した